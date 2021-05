Crisi dell’auto in Fvg: quasi 2mila immatricolazioni in meno nei primi mesi del 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) L’effetto Covid continua nel mercato delle auto in Fruli Venezia Giulia. Dopo aver registrato nel 2020 una perdita di quasi 9mila immatricolazioni (-26%), il primo quadrimestre di quest’anno segna il -16% a livello regionale. Il confronto è sul 2019, dato che quello sul 2020 sarebbe disomogeneo visti i due mesi di lockdown della scorsa primavera. «La situazione è fortemente negativa – commenta il capogruppo regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Auto moto e ricambi Giorgio Sina –. L’emergenza sanitaria ed economica incide ancora in maniera significativa, con effetti in particolare sulle vendite ai privati».Nel dettaglio delle cifre, se da gennaio ad aprile 2019 si erano immatricolati 12.218 veicoli, nei primi quattro mesi del 2021 si è scesi a 10.235, quasi ... Leggi su udine20 (Di venerdì 14 maggio 2021) L’effetto Covid continua nel mercato delle auto in Fruli Venezia Giulia. Dopo aver registrato nel 2020 una perdita di9mila(-26%), il primo quadrimestre di quest’anno segna il -16% a livello regionale. Il confronto è sul 2019, dato che quello sul 2020 sarebbe disomogeneo visti i duedi lockdown della scorsa primavera. «La situazione è fortemente negativa – commenta il capogruppo regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Auto moto e ricambi Giorgio Sina –. L’emergenza sanitaria ed economica incide ancora in maniera significativa, con effetti in particolare sulle vendite ai privati».Nel dettaglio delle cifre, se da gennaio ad aprile 2019 si erano immatricolati 12.218 veicoli, neiquattrodelsi è scesi a 10.235,...

Advertising

Valerush6 : @KersevanRoberto @arfacchia1 @AleGuerani @jacopogiliberto @HariSel95300131 Oltretutto poi la crisi energetica dovut… - Lella36160417 : In pratica un quadro generale della vita di Ciccio, sull'aria dello spettacolo che ha respirato fin da piccolo in c… - periodosabbatic : @sole24ore C’è una crisi epocale dell’auto e Brembo raddoppia l’utile. Mah... - volalibera1 : RT @TgrRaiFVG: Mercato dell'auto: in FVG la crisi continua, -16% immatricolazioni Nel primo quadrimestre 2021 quasi 2mila immatricolazioni… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Mercato dell'auto: in FVG la crisi continua, -16% immatricolazioni Nel primo quadrimestre 2021 quasi 2mila immatricolazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi dell’auto Mercato dell'auto, male il primo quadrimestre 2021 UdineToday