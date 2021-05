Cortesie in famiglia: Stefanie e Giuseppe contro Ester e Alexia (Di venerdì 14 maggio 2021) Giovedì 13 maggio 2021 è andata in onda la quattordicesima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Stefanie e Giuseppe contro Ester e Alexia La puntata vede protagoniste le due coppie formate in entrambi i casi da mamma e figlia: “I sognatori” Stefanie e Giuseppe contro “Le realizzate” Ester e Alexia. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Ester e Alexia con il punteggio di 22-16,5. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 14 maggio 2021) Giovedì 13 maggio 2021 è andata in onda la quattordicesima puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.La puntata vede protagoniste le due coppie formate in entrambi i casi da mamma e figlia: “I sognatori”“Le realizzate”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 22-16,5.in– Streaming A questo link ...

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Cosa guardare questa sera in tv: il palinsesto di giovedì 13 maggio 2021 ... arriva alle 21.15 Piazza Pulita, un programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli, con la 32esima puntata, mentre su Real Time un nuovo appuntamento con Cortesie in famiglia con Enzo ...

"Cortesie in famiglia", due ciociari conquistano Enzo Miccio E anche grazie ai sapori mai dimenticati del piccolo centro della valle dei santi ha vinto la puntata di "Cortesie in famiglia" , la competizione culinaria che èandata in onda sul canale Real Time di ...

«Cortesie per gli ospiti» diventa «Famiglia»: dentro Chiara Maci ed Enzo Miccio Vanity Fair Italia Cortesie in famiglia: Stefanie e Giuseppe contro Ester e Alexia Giovedì 13 maggio 2021 è andata in onda la quattordicesima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci ...

Cortesie in famiglia: Nora e Valeria contro Annapaola e Luigi La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Nora e la cugina Valeria ovvero “Le scombinate” contro Annapaola, sorella minore di Nora, e il cugino Luigi, con la squadra “I precisetti”. Ma chi ...

