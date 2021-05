“Ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”: bufera sul servizio anti-Ue di Rai2 (Di venerdì 14 maggio 2021) Un’Unione Europea che ha fallito il piano vaccini, ha “giustificato austerità e folli cessioni di sovranità” e chiede a paesi come l’Italia di “mangiare da schifo”. Gli attacchi all’Europa in un servizio del programma “Anni 20”, andato in onda ieri sera su Rai2, hanno scatenato forti polemiche a livello politico e all’interno della stessa azienda, che secondo fonti citate dall’Ansa non intende prendere provvedimenti contro la trasmissione condotta da Francesca Parisella. “Cosa offre oggi la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione, una tazza di latte ai piselli per merenda e a fine cena un gustoso biscotto alla farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato” inizia il servizio andato in onda ieri su Rai2. “Un film dell’orrore? ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Un’Unione Europea che ha fallito il piano vaccini, ha “giustificato austerità e folli cessioni di sovranità” ea paesi come l’Italia di “da”. Gli attacchi alin undel programma “Anni 20”, andato in onda ieri sera su, hanno scatenato forti polemiche a livello politico e all’interno della stessa azienda, che secondo fonti citate dall’Ansa non intende prendere provvedimenti contro la trasmissione condotta da Francesca Parisella. “Cosa offre oggi la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione, una tazza di latte ai piselli per merenda e a fine cena un gustoso biscotto alla farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato” inizia ilandato in onda ieri su. “Un film dell’orrore? ...

ItaliaViva : Dentro il PNRR ci sono cospicui finanziamenti sul Sud e sulle infrastrutture. L'Europa ci chiede di investire ne… - StefanoFeltri : Tutta l'Italia riassunta in una storia pugliese: Il primo cittadino di Lecce Carlo Salvemini voleva mettere a gara… - ladyonorato : L’Europa ci chiede di fermare le partenze dalla Libia per salvare la vita dei migranti! (Poi la Commissaria pensa s… - chellacantra : RT @gnaafamos: Di #anni20 ne ho visti 3m qualche settimana fa, quando parlavano di migranti e ONG colpevoli di far troppo per salvarli. Man… - leonardofeletto : PorcheRAI: ossia quando il servizio pubblico fa le sparate da osteria di paese -- non che da un servizio su Rai Due… -