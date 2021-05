Cashback | un danno enorme | ecco cosa ha distrutto un benzinaio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un distributore di benzina è coinvolto in un episodio che ha del clamoroso.come ha agito il furbetto del. Banconota da cinque euro con tazza di cappuccino – Getty ImagesIlè il servizio di rimborso a cui hanno accesso gli italiani. È stato creato per favorire l’uso di pagamenti tracciabili e per evitare che i commercianti non evitino la fatturazione. Alcuni furbetti, però, hanno iniziato a effettuare transazioni di pochi euro per accedere anche al Super, il premio di ben 1500 euro dato ai primi 100000 italiani che fanno il maggior numero di operazioni digitali sul territorio italiano. Per ovviare a questo problema il Ministero dell’Economia e della Finanza ha pensato ad alcune misure per squalificare i truffatori. Ma, non è stata data ancora alcuna comunicazione ...

...che lo abbia fatto per partecipare al " Super", tentando di aggiudicarsi i 1.500 euro in premio per chi genera un gran numero di micro - transazioni. Ma la sua 'furbizia' è stata un...Giusto per fare un esempio Banco Bpm , Unicredit ed Intesa Sanpaolola possibilità di ... Ma non basta: i programmi come ilo la lotteria degli scontrini hanno spinto molti consumatori ad ...L'autore delle microtransazioni da 0,06 euro l'una con la carta di credito probabilmente lo ha fatto per vincere al "Super Cashback", ma con danni per i gestori dell'impianto ...Colleziona operazioni bancarie a 60 centesimi per volta. La protesta dei gestori: "Comportamento dannoso e scorretto" ...