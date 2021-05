Brindisi-Trieste oggi in tv | orario e diretta streaming basket gara-2 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Happy Casaed Allianzsi affrontano in-2 dellavalida per i quarti di finale deidiA1. All’indomani della prima sfida, vinta agevolmente dai pugliesi, le due compagini si incrociano nuovamente. I giuliani dovranno provare ad invertire la tendenza dei primi quaranta minuti dove sono stati domati dalla seconda forza della regular season. Venerdì 14 maggio alle ore 20.45 si alzerà la palla a due del match che sarà trasmesso in esclusivasu Eurosport Player e Discovery +. SEGUI INSportFace.

