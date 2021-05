Bergamo Jazz rinviato a settembre, ma a giugno due concerti speciali (Di venerdì 14 maggio 2021) La 42esima edizione di Bergamo Jazz si svolgerà dal 16 al 19 settembre: “Spostare il festival Jazz dal suo periodo naturale a settembre è stata una decisione sofferta ma inevitabile, dettata dall’incertezza del periodo che ha costretto molti musicisti internazionali a rinviare le proprie tournée in Europa – dichiara Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti – Abbiamo comunque deciso di mantenere l’impegno con il nostro affezionato pubblico e rinviare di qualche mese il Festival, che si svolgerà secondo il format consueto, con concerti al Teatro Donizetti, al Teatro Sociale e in altre prestigiose location della città. Nell’attesa sono previsti due importanti appuntamenti di Bergamo Jazz nell’ambito degli eventi di riapertura del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) La 42esima edizione disi svolgerà dal 16 al 19: “Spostare il festivaldal suo periodo naturale aè stata una decisione sofferta ma inevitabile, dettata dall’incertezza del periodo che ha costretto molti musicisti internazionali a rinviare le proprie tournée in Europa – dichiara Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti – Abbiamo comunque deciso di mantenere l’impegno con il nostro affezionato pubblico e rinviare di qualche mese il Festival, che si svolgerà secondo il format consueto, conal Teatro Donizetti, al Teatro Sociale e in altre prestigiose location della città. Nell’attesa sono previsti due importanti appuntamenti dinell’ambito degli eventi di riapertura del ...

Advertising

EmpoliJazz : #1 ?? Bergamo Jazz Memories: cinque storie per raccontare il Festival ?? - AmoBergamo : #Bergamo Cinque storie in streaming per raccontare bene la storia del Bergamo Jazz - musica_jazz : ?????????????? ???????? ????????????????: cinque storie per raccontare il Festival In videostreaming dall’11 maggio il nuovo progetto… - webecodibergamo : Bergamo Jazz, l’antipasto è in streaming. Cinque video per ripercorrere la storia del Festival -