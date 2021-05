(Di venerdì 14 maggio 2021)tv: la fiction di Rai1 vince senza gara, crollo Mediaset L’ammiraglia di viale Mazzini, come ogni giovedì sera, ha stravinto la gara deglitv delle reti generaliste, infatti Undalsu Rai1 ha registrato il 23,2% di share media e 5,015 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Daniele Liotti aveva raccolto il 21,8% e 4,8 milioni. Dietro, staccato di molto, si è piazzato Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 con il 6,8% e 1,605 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 6,3% e 1,5 milioni. Terza posizione per il film First man – Il primo uomo sucon il 7,5% e 1,370 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa l’11% e 2 milioni con Il meglio di Felicissima sera con Pio e ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv 13 maggio 2021: Un passo dal cielo cresce e strapazza Canale5 - #Ascolti #maggio #2021: #passo #cielo - tvzoomitalia : #Ascoltitv 13 maggio 2021: Un passo dal cielo cresce e strapazza Canale5. Un passo dal cielo 23,2%, Amore criminale… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 13 maggio 2021: Un passo dal cielo cresce e strapazza Canale5. Un passo dal cielo 23,2%, Amore criminale… - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 13 maggio 2021 - tvblogit : Ascolti tv giovedì 13 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti maggio

Tv giovedì 132021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, 132021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ...Domani, sabato 15, assisteremo alla stupefacente finale della ventesima edizione del talent ... anno dopo anno, viene proclamato campione indiscusso deglitelevisivi. Sono cinque i ...Il buon Tancredi, di “Amici” ne ha fatto una grande occasione di crescita, per liberarsi dalla zavorra di chi ha capito di voler fare musica senza però trovare in un primo momento la risposta del pubb ...Anticipazioni DayDreamer dal 17 al 21 maggio: Can prova ad avvicinarsi a Sanem Penultima puntata, secondo le puntate turche DayDreamer, della soap di ...