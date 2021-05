Amici di Maria 2021, pubblicati gli ep e i singoli dei finalisti – AUDIO E TESTI (Di venerdì 14 maggio 2021) Amici di Maria De Filippi è giunto alle battute finali della sua ventesima edizione. Domani, sabato 15 maggio, andrà in onda la finale che decreterà il vincitore o la vincitrice del talent show più longevo nella storia della televisione italiana. Per quanto riguarda il circuito canto, a contendersi la vittoria saranno Sangiovanni, Deddy e Aka7even. I cantanti, dopo aver ricevuto l’opportunità di affiliarsi a una delle case discografiche, tagliano oggi un altro traguardo con l’uscita dei loro nuovi singoli, disponibili su Spotify e le altre principali piattaforme. Il nuovo singolo di Aka7even si intitola Loca, ecco il testo: Baby ho il sole in testa come nelle HawaiiLei mi guarda come se non mi avesse visto maiSu una spiaggia con quegli occhi baby mi fai cosìMi fai cosìYeah yeah Arrossisci quando passoCome un frutto ... Leggi su trashblog (Di venerdì 14 maggio 2021)diDe Filippi è giunto alle battute finali della sua ventesima edizione. Domani, sabato 15 maggio, andrà in onda la finale che decreterà il vincitore o la vincitrice del talent show più longevo nella storia della televisione italiana. Per quanto riguarda il circuito canto, a contendersi la vittoria saranno Sangiovanni, Deddy e Aka7even. I cantanti, dopo aver ricevuto l’opportunità di affiliarsi a una delle case discografiche, tagliano oggi un altro traguardo con l’uscita dei loro nuovi, disponibili su Spotify e le altre principali piattaforme. Il nuovo singolo di Aka7even si intitola Loca, ecco il testo: Baby ho il sole in testa come nelle HawaiiLei mi guarda come se non mi avesse visto maiSu una spiaggia con quegli occhi baby mi fai cosìMi fai cosìYeah yeah Arrossisci quando passoCome un frutto ...

Advertising

ValeryMell1 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @Maurizio101112… - franco_sala : RT @ugocappellacci: Carissimi amici, questa sera ci sarà un'altra lezione on line de 'La forza delle competenze'. Parleremo di Sanità e vio… - Maria_Rizzotti : RT @ugocappellacci: Carissimi amici, questa sera ci sarà un'altra lezione on line de 'La forza delle competenze'. Parleremo di Sanità e vio… - clarkeeblakee : RT @tiziaacasoo: chissà come stanno anche Maria e la produzione che cercano di oscurare Luca ma lui è primo su iTunes e sulla pagina di ami… - TancrediStan : RT @tiziaacasoo: chissà come stanno anche Maria e la produzione che cercano di oscurare Luca ma lui è primo su iTunes e sulla pagina di ami… -