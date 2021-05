WhatsApp: cosa cambierà a partire dal 15 maggio? (Di giovedì 13 maggio 2021) A partire dal 15 maggio 2021 entreranno in vigore i nuovi termini di servizio e dell’informativa sulla privacy di WhatsApp E’ iniziato il conto alla rovescia per l’aggiornamento privacy 2021 di WhatsApp. Manca davvero poco per dover decidere, se accettare o meno, i nuovi termini di servizio della piattaforma chat di Facebook, dato che questi entreranno in vigore proprio a partire da questo sabato 15 maggio 2021. Se entro tale data l’utente non avrà accettato i termini di servizio stabiliti, l’app di WhatsApp avvierà la disattivazione di alcune sue funzioni fino a bloccarsi definitivamente. Vediamo allora nello specifico, cosa cambierà (dal 15 maggio) per tutti coloro i quali, sono soliti comunicare con ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021) Adal 152021 entreranno in vigore i nuovi termini di servizio e dell’informativa sulla privacy diE’ iniziato il conto alla rovescia per l’aggiornamento privacy 2021 di. Manca davvero poco per dover decidere, se accettare o meno, i nuovi termini di servizio della piattaforma chat di Facebook, dato che questi entreranno in vigore proprio ada questo sabato 152021. Se entro tale data l’utente non avrà accettato i termini di servizio stabiliti, l’app diavvierà la disattivazione di alcune sue funzioni fino a bloccarsi definitivamente. Vediamo allora nello specifico,(dal 15) per tutti coloro i quali, sono soliti comunicare con ...

