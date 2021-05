Uomini e Donne: Roberta Di Padua Perde Follower Dopo la Figuraccia in Studio! (Di giovedì 13 maggio 2021) Guai social per Roberta Di Padua! Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne la dama campana ha visto letteralmente crollare i suoi Follower su Instagram! Ecco tutti i dettagli! Non è un momento fortunato questo per Roberta Di Padua. La dama del trono over di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sta attraversando un periodo difficile. Dopo la Figuraccia fatta in studio e rivelata nelle anticipazioni, le conseguenze per la Di Padua sono state tutto tranne che piacevoli. Ospite in trasmissione insieme a Riccardo, Roberta si sfoga a centro studio sugli atteggiamenti del cavaliere pugliese. I suoi comportamenti la irritano al punto tale ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 13 maggio 2021) Guai social perDil’ultima registrazione dila dama campana ha visto letteralmente crollare i suoisu Instagram! Ecco tutti i dettagli! Non è un momento fortunato questo perDi. La dama del trono over died ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sta attraversando un periodo difficile.lafatta in studio e rivelata nelle anticipazioni, le conseguenze per la Disono state tutto tranne che piacevoli. Ospite in trasmissione insieme a Riccardo,si sfoga a centro studio sugli atteggiamenti del cavaliere pugliese. I suoi comportamenti la irritano al punto tale ...

