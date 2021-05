Uomini e Donne: chi è Vanessa, scelta di Massimiliano? Cognome, età, lavoro, ex fidanzato, Instagram (Di giovedì 13 maggio 2021) Durante la puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 13 maggio, il tronista Massimiliano Mollicone ha scelto la sua corteggiatrice Vanessa. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla ragazza… Leggi anche: Uomini e Donne: Eugenia già fidanzata, dopo la scelta di Massimiliano? «Colpa mia» Uomini e Donne: la scelta di Massimiliano A Uomini e Donne Massimiliano Mollicone ha fatto (inaspettatamente) la... Leggi su donnapop (Di giovedì 13 maggio 2021) Durante la puntata di, in onda giovedì 13 maggio, il tronistaMollicone ha scelto la sua corteggiatrice. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla ragazza… Leggi anche:: Eugenia già fidanzata, dopo ladi? «Colpa mia»: ladiMollicone ha fatto (inaspettatamente) la...

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - Novella_2000 : La prima volta di Andrea e Natalia? Interrotta sul più bello dalla redazione di Uomini e Donne - snillsjel : e siete ancora qui, fermx a discutere su chi perdonare prima quando lì non è cambiato nulla, uomini, donne e bambin… -