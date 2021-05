Tuffi, Europei Budapest 2021: dalla piattaforma vince Konanykhina, indietro Batki e Jodoin Di Maria (Di giovedì 13 maggio 2021) Al quarto giorno di finali l’Italia dei Tuffi si ferma, a Budapest: poco male. Non arrivano medaglie dalla Duna Arena, nonostante le possibilità fossero alte, tra tre metri syncho uomini e dieci metri donne. E invece niente. Nella piattaforma 10m donne l’oro è un affare tutto russo, una sfida pazzesca tra la 16enne Anna Konanykhina, un fenomeno dall’entrata alla cinese, e la figlia d’arte Yulia Timoshinina. Alla fine si impone la più giovane, con 365,25 punti e due Tuffi oltre gli 80 punti. Argento Timoshinina, bronzo alla britannica Spendolini. Gara difficile per Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria, che comunque si riscattano con le ultime due rotazioni. Ma per la triestina proseguono i problemi sugli avvitamenti, mentre la canadese ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Al quarto giorno di finali l’Italia deisi ferma, a: poco male. Non arrivano medaglieDuna Arena, nonostante le possibilità fossero alte, tra tre metri syncho uomini e dieci metri donne. E invece niente. Nella10m donne l’oro è un affare tutto russo, una sfida pazzesca tra la 16enne Anna, un fenomeno dall’entrata alla cinese, e la figlia d’arte Yulia Timoshinina. Alla fine si impone la più giovane, con 365,25 punti e dueoltre gli 80 punti. Argento Timoshinina, bronzo alla britannica Spendolini. Gara difficile per Noemie SarahDi, che comunque si riscattano con le ultime due rotazioni. Ma per la triestina proseguono i problemi sugli avvitamenti, mentre la canadese ...

