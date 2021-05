Torna “He-Man e i dominatori dell’universo”, in una nuova versione Netflix (Di giovedì 13 maggio 2021) Un tuffo nel passato con una serie animata indimenticabile: “He-Man e i dominatori dell’universo” sarà un film tutto nuovo su Netflix. Con la forza di GrayskullHa fatto appassionare più di una generazione con la sua incredibile tenacia. He-Man è stato uno dei personaggi più amati degli anni ’80 e ’90, un supereroe che “con la forza di Grayskull” difendeva il suo castello ed Eternia supportato da Sorceress, Man-At-Arms e Orko. Immancabile il suo fedele amico Cringer, una tigre fifona che diventa il possente Battle-Cat, ed il capitano delle guardie Teela. In due stagioni, gli eroi fantasy lottano per sconfiggere Skeletor e le forze oscure. Il successo della serie statunitense (che ha origine dall’omonimo fumetto) fu tanto grande da creare una linea di giocattoli Action figure della Mattel, “Masters of the Universe”. In ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Un tuffo nel passato con una serie animata indimenticabile: “He-Man e i” sarà un film tutto nuovo su. Con la forza di GrayskullHa fatto appassionare più di una generazione con la sua incredibile tenacia. He-Man è stato uno dei personaggi più amati degli anni ’80 e ’90, un supereroe che “con la forza di Grayskull” difendeva il suo castello ed Eternia supportato da Sorceress, Man-At-Arms e Orko. Immancabile il suo fedele amico Cringer, una tigre fifona che diventa il possente Battle-Cat, ed il capitano delle guardie Teela. In due stagioni, gli eroi fantasy lottano per sconfiggere Skeletor e le forze oscure. Il successo della serie statunitense (che ha origine dall’omonimo fumetto) fu tanto grande da creare una linea di giocattoli Action figure della Mattel, “Masters of the Universe”. In ...

