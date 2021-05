Superlega-Uefa | il caso approda alla Corte di Giustizia europea

Advertising

MarcoBellinazzo : Dopo l'apertura del procedimento disciplinare da parte della Uefa contro @juventusfc @realmadrid e @FCBarcelona Il… - capuanogio : La #Superlega finisce davanti alla Corte di Giustizia europea. #Uefa e #Fifa abusano di una posizione dominante? Po… - GoalItalia : La violazione riguarda il 'cosiddetto progetto della 'Superlega'' ?? Il comunicato dell'UEFA ? - MarisciaFox : RT @marifcinter: Superlega, si finisce alla Corte di Giustizia europea (che già stravolse il calcio con la sentenza Bosman). Il magistrat… - abdo_massa : RT @marifcinter: Superlega, si finisce alla Corte di Giustizia europea (che già stravolse il calcio con la sentenza Bosman). Il magistrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Uefa

Il casoapproda alla Corte di Giustizia europea, quella che 25 anni fa ha rivoluzionato il mondo ... Manuel Ruiz de Lara, punta infatti il dito contro la posizione dominante die Fifa, ...La decisione dellanon spetta a me. Non fa bene parlare del problema. È superato. Ma per quanto riguarda la mia sensibilità è un tema molto caldo. Sarebbe assurdo dire che va tutto ...La Superlega trova sempre più ostacoli sul suo cammino in Inghilterra. Sky, BT e Amazon avrebbero raggiungono un accordo per altre tre stagioni per i diritti televisivi della Premier League e impedire ...Il caso Superlega approda alla Corte di Giustizia europea, quella che 25 anni fa ha rivoluzionato il mondo del calcio con la sentenza Bosman. E se le premesse del ricorso si mostreranno fondate, i giu ...