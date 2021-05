SKY, Marchetti: “Non credo alla soluzione Allegri, Spalletti più probabile. De Laurentiis si sta chiedendo una cosa” (Di giovedì 13 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. Di seguito quanto evidenziato: “Fiorentina-Napoli? Io credo che la Fiorentina sia mentalmente più scarica, questo non vuol dire che sia disposta a perdere la partita. Paradossalmente il Napoli potrebbe già essere in Champions alla fine della partita, se la Juventus perde e la Lazio non vince. Il fatto di poter giocare sulle proprie gambe è fondamentale”. “La Fiorentina non ha mai brillato: giusto preoccuparsi di tutti ma non aver paura di nessuno. I rimpianti ci sono ed è inevitabile dirlo e pensarlo, sia per la qualificazione in Champions che per una competitività più altra. Nel girone di ritorno il Napoli è secondo solo rispetto all’Inter e nelle ultime 10 partite ha fatto più punti di tutti, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di mercato. Di seguito quanto evidenziato: “Fiorentina-Napoli? Ioche la Fiorentina sia mentalmente più scarica, questo non vuol dire che sia disposta a perdere la partita. Paradossalmente il Napoli potrebbe già essere in Championsfine della partita, se la Juventus perde e la Lazio non vince. Il fatto di poter giocare sulle proprie gambe è fondamentale”. “La Fiorentina non ha mai brillato: giusto preoccuparsi di tutti ma non aver paura di nessuno. I rimpianti ci sono ed è inevitabile dirlo e pensarlo, sia per la qualificazione in Champions che per una competitività più altra. Nel girone di ritorno il Napoli è secondo solo rispetto all’Inter e nelle ultime 10 partite ha fatto più punti di tutti, ...

