Serie A oggi e un anno fa, classifica a confronto dopo 36 giornate (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di verdetti in Serie A. Ma anche di comparazioni, con la stagione precedente per capire cosa non è andato e quanto si è fatto meglio o peggio. Miglioramenti ne hanno visti le milanesi e il Napoli che va addirittura a +14, secondo miglior punteggio dopo il Milan (+15). A tre giornate dal termine chi ha fatto peggio è il Parma che scivola addirittura in ultima posizione con 26 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Male le romane con Lazio a -8 e Roma a -6. E ora c’è il derby che potrà peggiorare la situazione di almeno una tra Roma e Lazio. La classifica 2020/2021 a confronto con la 2019/20 dopo 36 giornate Inter 88 (+12) Atalanta 75 (0) Milan 75 (+15) Napoli 73 (+14) Juventus 72 (-11) Lazio 67* (-8) Roma 58 (-6) Sassuolo 56 (+8) Sampdoria ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di verdetti inA. Ma anche di comparazioni, con la stagione precedente per capire cosa non è andato e quanto si è fatto meglio o peggio. Miglioramenti ne hvisti le milanesi e il Napoli che va addirittura a +14, secondo miglior punteggioil Milan (+15). A tredal termine chi ha fatto peggio è il Parma che scivola addirittura in ultima posizione con 26 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Male le romane con Lazio a -8 e Roma a -6. E ora c’è il derby che potrà peggiorare la situazione di almeno una tra Roma e Lazio. La2020/2021 acon la 2019/2036Inter 88 (+12) Atalanta 75 (0) Milan 75 (+15) Napoli 73 (+14) Juventus 72 (-11) Lazio 67* (-8) Roma 58 (-6) Sassuolo 56 (+8) Sampdoria ...

