Ryan Gosling: chi sono i figli? (Di giovedì 13 maggio 2021) Ryan Gosling e Eva Mendes hanno “messo su famiglia” da tempo, essendo i genitori di due figli anche se tutt’ora sono considerati la coppia di Hollywood meno “mondana” in assoluto: non si sono mai fatti vedere insieme ufficialmente in occasioni formali e le uniche foto dove sono ritratti insieme sono quelle dei “paparazzi”. La coppia tuttavia è unita da un solido legame che traspare attraverso i profili social, dopo essersi conosciuti nel 2011, Ryan ed Eva hanno preso parte al film Come un tuono ed ha fatto parte del film Lost River che ha visto l’esordio alla regia di Ryan. Per il resto la relazione è ben lontana dai riflettori al punto che solo successivamente US Weekly ha riportato il matrimonio, celebrato in maniera strettamente ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 13 maggio 2021)e Eva Mendes hanno “messo su famiglia” da tempo, essendo i genitori di dueanche se tutt’oraconsiderati la coppia di Hollywood meno “mondana” in assoluto: non simai fatti vedere insieme ufficialmente in occasioni formali e le uniche foto doveritratti insiemequelle dei “paparazzi”. La coppia tuttavia è unita da un solido legame che traspare attraverso i profili social, dopo essersi conosciuti nel 2011,ed Eva hanno preso parte al film Come un tuono ed ha fatto parte del film Lost River che ha visto l’esordio alla regia di. Per il resto la relazione è ben lontana dai riflettori al punto che solo successivamente US Weekly ha riportato il matrimonio, celebrato in maniera strettamente ...

