Ricetta del pesto di rucola ideale per un piatto fresco e veloce | i trucchetti per non farlo amaro

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilè un condimentoda preparare, che assicura la buona riuscita di primi piatti semplici e pronti in pochissimi minuti. Oltre alla classicaa base di basilico, però, ne esistono molti altri come ildi, perfetto per ottenere un sugo per condire la pasta, i piatti freddi o le insalate. Questa semplice preparazione, infatti, può essere declinata in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.