Renault rinnova la gamma di multispazio ed LCV

(Di giovedì 13 maggio 2021)ha presentato i suoi veicoli totalmenteti per la famiglia, il tempo libero ed il lavoro: i nuovi Kangoo, Trafic Passenger e Trafic Spaceclass. Kangoo è unelegante e generoso con cinque veri posti che grazie alla sua modularità e semplicità d’utilizzo è ideale per le famiglie, ma anche commercianti, enti locali, amministrazioni ed associazioni. Dotato di un design distintivo dalle linee atletiche è stato completamente rivisitato ed offre ora più comfort ed equipaggiamenti con una qualità percepita da autovettura alto di. Kangoo offre la miglior abitabilità della categoria, con tre veri posti nei sedili posteriori, oltre 49 litri di vani portaoggetti tra cui il cassetto scorrevole Easy Life, un ampio bagagliaio che arriva a 3.500 litri con il pianale piatto e barre da tetto innovative ...

Advertising

car_cimini : RT @lautomobile_ACI: #Renault rinnova il #Kangoo: best-seller tra i suoi commerciali leggeri progettati sia in versione multispazio, sia in… - renaultitalia : Renault rinnova completamente anche la gamma di veicoli commerciali, e lo fa con ingegno, attraverso 2 nuovi modell… - lautomobile_ACI : #Renault rinnova il #Kangoo: best-seller tra i suoi commerciali leggeri progettati sia in versione multispazio, sia… - trasportareoggi : Di Nino Trasporti rinnova e aumenta la sua flotta con quindici trattori Renault Trucks T 480 -

Ultime Notizie dalla rete : Renault rinnova

Affaritaliani.it

L'app MYdi N uova ZOE è stata sviluppata per rendere la vita semplice: dalla posizione dell'auto al raggio d'azione in funzione dell'autonomia, localizzando le stazioni di ricarica presenti ...... entrano infatti nella flotta di EV nata ad ottobre 2018 180 nuoveZoe E - Tech Electric, raggiungendo così un totale di 335 unità tra Ferrara e Bologna . E si, con il lancio di una ...Tper (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è il gruppo della mobilità emiliano, che gestisce il trasporto pubblico su gomma a Bologna ...Renault Kangoo Van, cosa cambia sul nuovo? La Casa della Losanga ha rinnovato la gamma delle sue furgonette derivate dalle multispazio, con le versioni del nuovo Kangoo per il trasporto merci (Renault ...