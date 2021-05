Precari, si infiamma il dibattito sulla stabilizzazione: Cassese e Boeri spingono sui concorsi ordinari (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Governo sta valutando in questi giorni la proposta dei sindacati presente sul testo del Patto per l'istruzione che prevede una fase transitoria per stabilizzare i docenti Precari. La trattativa è in fase di stallo, nonostante gran parte del testo sarà licenziato senza grossi problemi. Oltre a valutare le eventuali coperture economiche, la stasi è dovuta al perenne scontro presente all'interno della maggioranza sul tema, ovvero fra M5S e Lega. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Governo sta valutando in questi giorni la proposta dei sindacati presente sul testo del Patto per l'istruzione che prevede una fase transitoria per stabilizzare i docenti. La trattativa è in fase di stallo, nonostante gran parte del testo sarà licenziato senza grossi problemi. Oltre a valutare le eventuali coperture economiche, la stasi è dovuta al perenne scontro presente all'interno della maggioranza sul tema, ovvero fra M5S e Lega. L'articolo .

