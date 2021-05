(Di giovedì 13 maggio 2021)(Brescia) - L'incendio di dueimpiegati per alcune opere di sistemazione dellaBrescia - Iseo - Edolo si tinge di giallo e al momento non sisi sia trattato di un...

Advertising

qn_giorno : #Brescia, #Pisogne: due mezzi incendiati lungo la ferrovia, non si esclude l'atto intimidatorio - VoceCamuna : I Vigili del Fuoco @emergenzavvf hanno usato un schiumogeno di ultima generazione -

Ultime Notizie dalla rete : Pisogne due

IL GIORNO

(Brescia) - L'incendio dimezzi impiegati per alcune opere di sistemazione della Ferrovia Brescia - Iseo - Edolo si tinge di giallo e al momento non si esclude si sia trattato di un atto ......a Toline di. La segnalazione alle ore 1.15, una squadra del Comando Provinciale di Brescia, con il supporto di una autobotte, ha raggiunto Toline per spegnere il fuoco che aveva coinvolto...Pisogne (Brescia) - L’incendio di due mezzi impiegati per alcune opere di sistemazione della Ferrovia Brescia- Iseo- Edolo si tinge di giallo e al momento non si esclude si sia trattato di un atto int ...Intervento notturno dei Vigili del fuoco a Toline di Pisogne. La segnalazione alle ore 1.15, una squadra del Comando Provinciale di... Scopri di più ...