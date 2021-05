Pagelle Torino-Milan | i voti della Gazzetta | è tornato turbo Theo

Advertising

JohSogos : RT @RibaltaRossoner: Vittoria a valanga contro il Torino. Tre punti Champions conquistati. Articolo e pagelle ? da Davide #SempreMilan #Se… - PianetaMilan : #Pagelle #TorinoMilan, i voti di @Gazzetta_it: è tornato turbo @TheoHernandez - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MilanWorldForum : Toro - Milan 0-7. Le pagelle del CorSera QUI -) - la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: Vittoria a valanga contro il Torino. Tre punti Champions conquistati. Articolo e pagelle ? da Davide #SempreMilan #Se… - 11contro11 : Le pagelle di #Torino-#Milan (0-7): valanga rossonera #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino

Lee highlights di- Milan 0 - 7, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021: Rebic è il migliore del match(3 - 5 - 2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; ...- Milan 0 - 7:rossonere DONNARUMMA 6,5 Una paratona e Champions a un passo. Ora manca solo la firma sul rinnovo di contratto. Arriverà? Il mistero continua… CALABRIA 6 Fa il suo ...Ecco le pagelle dei giocatori del Torino contro il Milan di TuttoMercatoWeb.com. Nei granata non si salva nessuno dopo il pesantissimo ko per 0-7 subito contro il Milan. Sirigu ...Le pagelle e highlights di Torino - Milan 0-7, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021: Rebic è il migliore del match ...