Olga Romanoff | cugina della regina Elisabetta II | attacca duramente Meghan Markle

(Di giovedì 13 maggio 2021)di terzo gradoII, ha recentemente rilasciato un’intervista a Tv Lorraine nel corsoquale ha avuto occasione di parlare delle dure parole spese dae dal principe Harry a Oprah nei confronti di Buckingham Palace. La principessa russa non è stata la sola voce a levarsi contro l’intervista dei duchi del Sussex, le cui accuse di razzismo alla Casa reale sono costate loro una notevole perdita di popolarità e, in fondo, anche di credibilità. Come ricorderete,– seguita da Harry – aveva manifestato chiaramente il disagio provato nei mesi trascorsi a Buckingham Palace: un membroRoyal family era stato ...

Si tratta di, parente della sovrana dalla parte del padre, che ha voluto dire la sua sul comportamento dei duchi di Sussex, in particolare in relazione a quella famosa intervista ...Scopriamo qualcosa di più su, principessa russa e cugina di terzo grado della Regina Elisabetta. Lei è, non ha di verto bisogno di particolari presentazioni né tantomeno di pubblicità dato che, oltre ...Buon compleanno Valeria Marini, Scialpi, Marta Cartabia… …Sandro Bondi, Franca Bettoja, Vittorio Mincato, George Lucas, Robert Zemeckis, Roberto ...Stando a Burrell “Harry potrebbe sentirsi turbato e lacerato” di fronte alle rivelazioni promesse dal programma, soprattutto in conseguenza delle tensioni con la Famiglia Reale, aumentate con le accus ...