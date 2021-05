‘Non sono da solo’, Tommaso Zorzi lo svela a Il Punto Z: cosa dichiara dopo le domande insistenti di Zelletta (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad aprile è iniziata l’avventura televisiva di Tommaso Zorzi con il late show ‘Il Punto Z’, la sua prima grande opportunità che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Tra i recenti ospiti c’è stato Andrea Zelletta con cui Tommaso Zorzi ha condiviso l’esperienza al GF Vip: incalzato dalle domande di Andrea, Tommaso ha svelato qualcosa sulla sua vita privata: Non sono fidanzato con nessuno, però non sono neanche da solo, ho avuto anni di solitudine, però adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso Secondo le indiscrezioni, la persona vicina a Zorzi potrebbe essere un volto noto della televisione: Tommaso Stanzani, ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad aprile è iniziata l’avventura televisiva dicon il late show ‘IlZ’, la sua prima grande opportunità che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Tra i recenti ospiti c’è stato Andreacon cuiha condiviso l’esperienza al GF Vip: incalzato dalledi Andrea,hato qualsulla sua vita privata: Nonfidanzato con nessuno, però nonneanche da solo, ho avuto anni di solitudine, però adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso Secondo le indiscrezioni, la persona vicina apotrebbe essere un volto noto della televisione:Stanzani, ...

