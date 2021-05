Noi i ragazzi dello zoo di Berlino, la recensione: una versione glamour della storia di Christiane F. (Di giovedì 13 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color di Stefano Di Maria La sorpresa di questo mese della piattaforma Amazon Prime Video è senza dubbio la produzione originale NOI I ragazzi dello ZOO DI Berlino, una rivisitazione del libro di Christiane F. che racconta la sua adolescenza segnata dalla droga a fine anni Settanta, quando tanti giovani della Germania dell’Ovest morivano di eroina. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 13 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color di Stefano Di Maria La sorpresa di questo mesepiattaforma Amazon Prime Video è senza dubbio la produzione originale NOI IZOO DI, una rivisitazione del libro diF. che racconta la sua adolescenza segnata dalla droga a fine anni Settanta, quando tanti giovaniGermania dell’Ovest morivano di eroina. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

