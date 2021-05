Nintendo Switch | Da oggi può fare calcoli scientifici con Calculator

(Di giovedì 13 maggio 2021)come calcolatrice? A quanto pare è possibile da, grazie a, un’app disponibile nell’eShop della console ad un prezzo piuttosto discutibile.arriva surendendo la console una calcolatrice Concepita come console da gioco, ladapuò essere usata anche come calcolatrice scientifica per risolvere problemi ematematici. Considerando che esistono tante e tante alternative gratuite su Android e iOS, spendere 9 euro per l’acquisto di una calcolatrice pernon è una buona idea. A quanto pare il suo autore ritiene che i giocatori tra una partita e l’altra potrebbero ...

Nintendo Switch come calcolatrice? A quanto pare è possibile da oggi, grazie a Calculator, un'app disponibile nell'eShop della console ad un prezzo piuttosto ...