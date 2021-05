Napoli, padre e figlio tentano di rubare scooter ma un passante li nota: arrestati dopo fuga (Di giovedì 13 maggio 2021) padre e figlio tentano di rubare uno scooter ma finiscono in manette. Agli arresti Pasquale Casertano, 50 anni, e Savaltore Casertano, 29, rispettivamente nel quartiere Stella e nella zona del Cavone, nel centro di Napoli. Devono rispondere di furto aggravato in concorso. Napoli, padre e figlio provano a rubare scooter: arrestati La coppia di parenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021)diunoma finiscono in manette. Agli arresti Pasquale Casertano, 50 anni, e Savaltore Casertano, 29, rispettivamente nel quartiere Stella e nella zona del Cavone, nel centro di. Devono rispondere di furto aggravato in concorso.provano aLa coppia di parenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

