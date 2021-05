Milano, festa di compleanno notturna per Lukaku: multe ai giocatori dell’Inter e all’hotel (Di giovedì 13 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Alle ore 3 di questa notte, giovedì 13 maggio, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile, in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti in un hotel del centro di Milano, il “the Square Milano Duomo”, dove all’interno di una sala eventi si stava festeggiando il compleanno del calciatore dell’Inter tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 13 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Alle ore 3 di questa notte, giovedì 13 maggio, i Carabinieri della CompagniaDuomo e del Nucleo Radiomobile, in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti in un hotel del centro di, il “the SquareDuomo”, dove all’interno di una sala eventi si stava festeggiando ildel calciatoretds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

