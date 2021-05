Mara Venier: "Sono stata bullizzata da piccola perché povera" (Di giovedì 13 maggio 2021) Mara Venier ha raccontato un episodio inedito della sua adolescenza: la conduttrice di Domenica In è stata bullizzata da piccola perché povera. Anche Mara Venier ha subito la piaga del bullismo da ragazzina perchè era povera: la conduttrice di Domenica In durante un'intervista a Nuovo ha rivelato che in quel periodo della sua vita è stata molto infelice. Mara Venier è diventata la regina incontrastata della Domenica Pomeriggio, il suo programma settimana dopo settimana sta avendo la meglio su Pomeriggio 5, il suo diretto competitor, tanto che qualcuno ha ventilato la possibilità che nella prossima stagione Barbara D'Urso potrebbe perdere il suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)ha raccontato un episodio inedito della sua adolescenza: la conduttrice di Domenica In èda. Ancheha subito la piaga del bullismo da ragazzina perchè era: la conduttrice di Domenica In durante un'intervista a Nuovo ha rivelato che in quel periodo della sua vita èmolto infelice.è diventata la regina incontradella Domenica Pomeriggio, il suo programma settimana dopo settimana sta avendo la meglio su Pomeriggio 5, il suo diretto competitor, tanto che qualcuno ha ventilato la possibilità che nella prossima stagione Barbara D'Urso potrebbe perdere il suo ...

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - ciccio_liso : Sono scioccato che Mara Venier segua Salvini lol. (Non che un segui significa chissà che, però lol) - Michewolf : @ele_cel @lusurpateur_ Mara lineetta venier - 19ElenaMaria78 : @SusyMely1 Di era capito come sempre già domenica scorsa da Mara Venier, perché si è rifiutata di parlarne come sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier confessa: 'In passato sono stata bullizzata perché povera' Di recente la famosa padrona di casa di 'Domenica In', Mara Venier , ha deciso di concedere una corposa quanto commovente intervista al magazine ' Nuovo '. Intervista che di certo ha fatto felice i tanti fan di 'zia Mara', in cui ha rivelato alcuni fatti ...

Alessandra Amoroso: 'cosa porta con sé?' la che tutti attendevano In seguito alle sue apparizioni nelle scorse settimane sul piccolo schermo, ospite di Mara Venier , nel suo salottino di ' Domenica In ' e con il suo commovente messaggio riguardo al suo mancato ...

Mara Venier: «Con mia mamma, malata di Alzheimer, comunicavo grazie alle canzoni» Corriere della Sera Mara Venier: "Sono stata bullizzata da piccola perché povera" Mara Venier ha raccontato un episodio inedito della sua adolescenza: la conduttrice di Domenica In è stata bullizzata da piccola perché povera. Anche Mara Venier ha subito la piaga del bullismo da rag ...

Mara Venier confessa: "In passato sono stata bullizzata perché povera" Il magazine "Nuovo" ha avuto modo di intervistare la zia Mara, la quale ha rivelato alcuni fatti di vita passata molto toccanti, riguardanti la sua infanzia e le sue sofferenze ...

Di recente la famosa padrona di casa di 'Domenica In',, ha deciso di concedere una corposa quanto commovente intervista al magazine ' Nuovo '. Intervista che di certo ha fatto felice i tanti fan di 'zia', in cui ha rivelato alcuni fatti ...In seguito alle sue apparizioni nelle scorse settimane sul piccolo schermo, ospite di, nel suo salottino di ' Domenica In ' e con il suo commovente messaggio riguardo al suo mancato ...Mara Venier ha raccontato un episodio inedito della sua adolescenza: la conduttrice di Domenica In è stata bullizzata da piccola perché povera. Anche Mara Venier ha subito la piaga del bullismo da rag ...Il magazine "Nuovo" ha avuto modo di intervistare la zia Mara, la quale ha rivelato alcuni fatti di vita passata molto toccanti, riguardanti la sua infanzia e le sue sofferenze ...