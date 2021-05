Love Island Italia dal 7 giugno 2021 su Discovery , conduce Giulia De Lellis (Di giovedì 13 maggio 2021) Da qualche giorno è apparso lo spot pubblicitario che annuncia l’inizio di Love Island Italia, un programma che partirà il 7 giugno 2021 su Discovery e Real Time. Al timone di comando ci sarà Giulia De Lellis che a tal proposito ha dichiarato:” Debuttare come presentatrice era un cosa che volevo fare da tantissimo quindi sono prontissima“. Ma che cos’è questo reality? Ebbene si tratta di un esperimento: un gruppo di ragazzi e ragazzi dall’aspetto invidiabile, assolutamente single, saranno rinchiusi in una Villa stupenda per quattro settimane. Lo scopo è di capire se in questo periodo di convivenza forzata scoppierà l’amore tra di loro oppure no. Il programma andrà in onda tutti i giorni, ma non si conosce ancora la fascia oraria di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Da qualche giorno è apparso lo spot pubblicitario che annuncia l’inizio di, un programma che partirà il 7sue Real Time. Al timone di comando ci saràDeche a tal proposito ha dichiarato:” Debuttare come presentatrice era un cosa che volevo fare da tantissimo quindi sono prontissima“. Ma che cos’è questo reality? Ebbene si tratta di un esperimento: un gruppo di ragazzi e ragazzi dall’aspetto invidiabile, assolutamente single, saranno rinchiusi in una Villa stupenda per quattro settimane. Lo scopo è di capire se in questo periodo di convivenza forzata scoppierà l’amore tra di loro oppure no. Il programma andrà in onda tutti i giorni, ma non si conosce ancora la fascia oraria di ...

