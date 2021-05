Litigano sull’autobus | denunciate due persone

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. E’ successo ieri pomeriggio all’altezza di Largo di Torre Argentina, in pieno centro a Roma. Protagonisti due cittadini stranieri, un indiano di 30 anni e un pakistano di 52 anni che si trovavano a bordo di un bus della linea 64. I due hanno iniziato a discutere per futili motivi fino ad arrivare alle mani costringendo l’autista a fermare il mezzo e a far scendere i passeggeri. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Piazza Venezia. Il 52enne con ferite al volto e’ stato portato all’ospedale Santo Spirito dove pero’ ha rifiutato le cure mediche. Per i due e’ scattata la denuncia.