Israele: Bennett via da possibile accordo governo con Lapid (Di giovedì 13 maggio 2021) Il leader di Yamina Naftali Bennett ha escluso di poter far parte ora di un governo del 'cambiamento' anti Netanyahu con Yair Lapid premier incaricato. Un esecutivo di quel tipo - ha detto citato dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Il leader di Yamina Naftaliha escluso di poter far parte ora di undel 'cambiamento' anti Netanyahu con Yairpremier incaricato. Un esecutivo di quel tipo - ha detto citato dai ...

Israele " Gaza: un nuovo vecchio conflitto ...di aver creato i presupposti per la sollevazione delle comunità arabe che vivono in Israele " ad ... guidati da Yair Lapid e Naftali Bennett, come dice Paola Caridi a ISPI. Un loro successo ...

