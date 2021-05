Io ti ho “creato” e io ti distruggo. Il vaccino Sputnik stroncato da The Lancet (Di giovedì 13 maggio 2021) È definitivo: il vaccino russo Sputnik V, prodotto e distribuito dall’Istituto Gamaleya di Mosca (con il patrocinio delle autorità russe), è un bluff. Non solo i dati forniti dai ricercatori russi non rispecchiano le statistiche del mondo reale, ma la costante mancanza di trasparenza da parte russa porta a sospettare una manipolazione dei risultati presentati dai ricercatori del Gamaleya alla comunità internazionale. A svelare le carte è uno studio appena pubblicato su The Lancet, ossia l’autorevole rivista medica che a febbraio aveva certificato la validità di Sputnik (basandosi sui dati del Gamaleya) dichiarando un’efficacia pari al 91,6%. Su quella statistica “accreditata” il Russian Direct Investment Fund (Rdif), il fondo sovrano russo che commercializza il siero nel mondo, aveva imperniato la sua aggressiva ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) È definitivo: ilrussoV, prodotto e distribuito dall’Istituto Gamaleya di Mosca (con il patrocinio delle autorità russe), è un bluff. Non solo i dati forniti dai ricercatori russi non rispecchiano le statistiche del mondo reale, ma la costante mancanza di trasparenza da parte russa porta a sospettare una manipolazione dei risultati presentati dai ricercatori del Gamaleya alla comunità internazionale. A svelare le carte è uno studio appena pubblicato su The, ossia l’autorevole rivista medica che a febbraio aveva certificato la validità di(basandosi sui dati del Gamaleya) dichiarando un’efficacia pari al 91,6%. Su quella statistica “accreditata” il Russian Direct Investment Fund (Rdif), il fondo sovrano russo che commercializza il siero nel mondo, aveva imperniato la sua aggressiva ...

Advertising

psychosaru : serena sta letteralmente dicendo come vi ho creato vi distruggo con tutte quelle storie che non vedremo mai più - __hijacker : @Terra_Pianeta @Dio 'Io ti ho creato e io ti distruggo' cit. Ah no, quella è mia madre - piscodelicaday : Sta bimbetta dei miei coglioni, come ti hanno creato io ti distruggo, ma come cazzo ti permetti. Ma chi cazzo sei - CamixLipa : Aka, figlio mio, come ti ho creato ti distruggo quindi vai subito a chiedere scusa a Serena - evitigna : effettivamente che donna sei se non puoi dire 'io ti ho creato, io ti distruggo!' almeno una volta nella vita? io sto con #Tajani -

Ultime Notizie dalla rete : creato distruggo Violenze sulla moglie, il supermanager ci ricasca non vali nulla, io ti ho creato... non sei nessuno e io ti distruggo - così nella denuncia - non hai capito... io ti renderò la vita un inferno". È la storia triste, di una follia distruttiva, ...

Il dramma silenzioso dei padri separati ... troppe volte appoggiato e sostenuto da lobby accecate solo dai loro interessi, ha creato un'... "Sei un fallito!" "Ti distruggo" "Non ti faccio più vedere tuo figlio?". Non è violenza sul minore quella ...

Tutti gli scazzi fra Johnson e Cummings Startmag Web magazine non vali nulla, io ti ho... non sei nessuno e io ti- così nella denuncia - non hai capito... io ti renderò la vita un inferno". È la storia triste, di una follia distruttiva, ...... troppe volte appoggiato e sostenuto da lobby accecate solo dai loro interessi, haun'... "Sei un fallito!" "Ti" "Non ti faccio più vedere tuo figlio?". Non è violenza sul minore quella ...