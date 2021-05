Il DDL Zan, tra bufale e realtà [Vol. 2] (Di giovedì 13 maggio 2021) Torniamo a parlare del DDL Zan, stavolta rispondendo ad alcuni dei più popolari e importanti dubbi riguardo la libertà di espressione, la gestazione per altri (GPA) e la rettifica del sesso anagrafico. La prima parte del nostro speciale sul ddl Zan: DDL Zan vol. 1 Il DDL Zan viola la libertà di espressione? Come abbiamo visto, il DDL Zan punisce solo gli atti di discriminazione e violenza e la loro istigazione, senza vietare la propaganda delle idee. Molti (in modo sincero o pretestuoso) si interrogano sul campo di applicazione dell’istigazione: basta esprimere un’opinione controversa o “politicamente scorretta” per essere sanzionati? Un articolo di opiniojuris.it ci aiuta a fare chiarezza: L’istigazione da punire è considerata quella diretta a convincere terzi a porre in essere talune condotte delittuose animate dalla finalità discriminatoria. Anche in questo caso, la ... Leggi su butac (Di giovedì 13 maggio 2021) Torniamo a parlare del DDL Zan, stavolta rispondendo ad alcuni dei più popolari e importanti dubbi riguardo la libertà di espressione, la gestazione per altri (GPA) e la rettifica del sesso anagrafico. La prima parte del nostro speciale sul ddl Zan: DDL Zan vol. 1 Il DDL Zan viola la libertà di espressione? Come abbiamo visto, il DDL Zan punisce solo gli atti di discriminazione e violenza e la loro istigazione, senza vietare la propaganda delle idee. Molti (in modo sincero o pretestuoso) si interrogano sul campo di applicazione dell’istigazione: basta esprimere un’opinione controversa o “politicamente scorretta” per essere sanzionati? Un articolo di opiniojuris.it ci aiuta a fare chiarezza: L’istigazione da punire è considerata quella diretta a convincere terzi a porre in essere talune condotte delittuose animate dalla finalità discriminatoria. Anche in questo caso, la ...

Ultime Notizie dalla rete : DDL Zan Omofobia: Gasparri, 'limitare ddl Zan a violenze e discriminazioni' "Si restringa quindi il campo - aggiunge - alla questione delle maggiori sanzioni per chi commette violenze o atti discriminatori e si cancelli dalla legge Zan tutto ciò che appare un condizionamento ...

Fedez e i moralisti a targhe alterne Quel Fedez che, dal palco del concertone del Primo Maggio, in diretta tv, si è lanciato in un comizio in difesa del ddl Zan salvo poi piagnucolare per essere stato vittima di una censura immaginaria. ...

Gli influencer acquistano sempre più un ruolo politico. Così i follower sostituiscono gli elettori. La comunicazione simmetrica dei Social è arrivata a destituire parte del senso pratico (e filosofico) della rappresentanza democratica.

