GBSAPRI lancia il progetto “turismo sicuro” | una scelta di sicurezza per Regioni e Comuni

Leggi su 2anews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Da Nord a Sud Italia(tra cui Veneto e Liguria) stanno già manifestando l’interesse verso prodotti assicurativi come questo, per proteggere i propri turisti. La terribile pandemia che con subdola efficacia ha contagiato e ucciso centinaia di individui favorendo cambiamenti globali e repentini, tra gli altri hanno messo in gravi difficoltà alcuni