Europei di Budapest: Paltrinieri oro anche nella 10 km (Di giovedì 13 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri bissa la medaglia d’oro conquistata ieri nella 5km agli Europei di Budapest trionfando anche nella 10 km, distanza che è anche una prova olimpica. Il nuotatore di Carpi è venuto fuori nel finale dove ha lasciato dietro tutti i migliori chiudendo con il tempo di 1h51? 30? 6. La medaglia d’argento è andata al francese Marc-Antoine Oliver, mentre quella di bronzo è andata sul collo del tedesco Florian Wellbrock. Europei di Budapest: cosa ha detto Paltrinieri? Dopo il successo ottenuto nella 10 km, il campione azzurro ha espresso tutta la sua felicità: “Ho fatto più fatica di ieri ma è stata una gara bellissima. Ero stanco, ho cercato di fare i primi due giri soltanto nuotando, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Gregoriobissa la medaglia d’oro conquistata ieri5km agliditrionfando10 km, distanza che èuna prova olimpica. Il nuotatore di Carpi è venuto fuori nel finale dove ha lasciato dietro tutti i migliori chiudendo con il tempo di 1h51? 30? 6. La medaglia d’argento è andata al francese Marc-Antoine Oliver, mentre quella di bronzo è andata sul collo del tedesco Florian Wellbrock.di: cosa ha detto? Dopo il successo ottenuto10 km, il campione azzurro ha espresso tutta la sua felicità: “Ho fatto più fatica di ieri ma è stata una gara bellissima. Ero stanco, ho cercato di fare i primi due giri soltanto nuotando, ...

