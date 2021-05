Dl Covid: Ronzulli, ‘bene scudo penale e obbligatorietà vaccini per personale sanitario’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Il più grosso merito di questo decreto è la centralità che dà ai vaccini dopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di accelerare. Siamo tanto più soddisfatti per aver visto dare seguito a tre nostri cavalli di battaglia, a partire dall’obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti, per la quale avevo presentato un ddl. Sono grata al governo per aver introdotto questa norma per decreto così da velocizzare i tempi dell’iter parlamentare. E’ passato un principio di civiltà secondo cui la libertà di non vaccinarsi -che pure c’è- trova un limite nel diritto altrui a non contrarre il Covid”. Lo ha affermato Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Il più grosso merito di questo decreto è la centralità che dà aidopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di accelerare. Siamo tanto più soddisfatti per aver visto dare seguito a tre nostri cavalli di battaglia, a partire dall’vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti, per la quale avevo presentato un ddl. Sono grata al governo per aver introdotto questa norma per decreto così da velocizzare i tempi dell’iter parlamentare. E’ passato un principio di civiltà secondo cui la libertà di non vaccinarsi -che pure c’è- trova un limite nel diritto altrui a non contrarre il”. Lo ha affermato Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto ...

