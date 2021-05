Dl Covid | ok Senato con 144 sì | testo ora alla Camera*

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Con 144 voti a favore, 25 contrari e 3 astenuti, ilha approvato la conversione in legge del decreto del 1 aprile scorso relativo all'emergenza, che contiene norme in materia di vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di vaccino ma anche il cosiddetto scudo penale per il personale sanitario. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

Advertising

RaiNews : Il castello di Bran, meglio conosciuto come il 'castello di Dracula', diventa anche un centro di vaccinazione anti-… - forza_italia : RT @GruppoFISenato: 'Bisognava salvaguardare cittadini e operatori sanitari: obbligo vaccinale e scudo penale realizzano questi obiettivi.… - Enzo40510601 : RT @vocedelpatriota: Dl Covid, Zaffini (FdI): provvedimento che arriva dal governo inemendabile, votiamo contro - Agenparl : DL Covid, Cangini: con la riforma Brunetta vince il merito - - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Dl Covid, Zaffini (FdI): provvedimento che arriva dal governo inemendabile, votiamo contro -

Ultime Notizie dalla rete : **Dl Covid

Agenzia ANSA

Veneto, 468 contagi e 9 decessi Il Veneto registra 468 nuovi contagi- 19 nelle ultime 24 ore e 9 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'...... si fa corposo nelsostegni bis il pacchetto occupazione a cui ha lavorato il ministro Orlando. ... anche l'incentivo, per i settori commercio e turismo, per la fuoriuscita dalla cassaa ...Condividi questo articolo:Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Il più grosso merito di questo decreto è la centralità che dà ai vaccini dopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di ...Negli ospedali i ricoverati sono 1.007, 37 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 124, uno in meno rispetto a ieri.