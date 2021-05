Dal Rinascimento alla Modernità L' arte in una web serie

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un filo rosso lungo 500 anni, che va dal, nel segno dell'e della (ri)scoperta di opere di livello assoluto: "Dieci capolavori in cinque secoli" è il titolo della nuovaweb dedicata ai lavori più importanti della collezione artistica della Fondazione Sorgente. Per raccontare, con un ciclo di divulgazione culturale, l'evoluzione dell'nel corso della storia e come è cambiato il senso delle opere. In cattedra, il professore Claudio Strinati, a cui è affidato il compito di raccontare la bellezza dell'e di svelarne i segreti: a partire da Pinturicchio e d"Madonna con il bambino benedicente", il quadro protagonista della primo appuntamento della. Un'opera che diventa "di ...