Brescia | mamma esce di casa e non torna più dalle figlie

(Di giovedì 13 maggio 2021) Una donna di 55 anni, madre di tre, è svanita nel nulla quattro giorni fa. Era uscita senza il cellulare. Dopo il giallo di Pompei, ora un mistero da giorni avvolge la Val Camonica e, anche questa volta, ha come protagonista una donna: unache, all’improvviso, è scomparsa senza lasciare tracce. Una donna di 55 anni è svanita nel nulla sabato 8 maggio. Si tratta di Laura Ziliani, esperta escursionista, appassionata di montagna e dipendente del comune di Roncadelle. Sabato mattina la donna – riferisce il Giornale di– è uscita dalla suaa Temù, piccolo paese della Val Camonica in provincia di, per fare una passeggiata. Tuttavia, non si capisce bene il perché, ha deciso di non portare con sé il cellulare. Non vedendola rientrare, le tre ...