Basket femminile, Schio batte Venezia con una tripla di Mestdagh. Lo Scudetto si assegna in gara-5 (Di giovedì 13 maggio 2021) La Familia Wuber Schio vince gara 4 delle Finali Scudetto di Serie A1 2020-2021 di Basket femminile e forza, così, la proverbiale "bella". Le venete hanno sconfitto la Reyer Venezia, che ricordiamo essere stata avanti 2-0, con il risultato finale di 67-65. A decidere la sfida è stata una tripla pesantissima di Kim Mestdagh a undici secondi dalla sirena. La sfida ha visto Schio partire fortissimo e giocare un gran Basket corale. Harmon, Dotto, Sottana, Mestdagh, Keys e Andrè hanno tutte trovato la via del canestro nel primo quarto. Al contrario, la Reyer è parsa quantomai imballata. Schio ha, così, chiuso la prima frazione di gioco avanti 27-12. Nel secondo periodo, però, le lagunari ...

