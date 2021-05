Baghrir | i pancakes marocchini | ricetta di Mourad Dakir

Leggi su cityroma

(Di giovedì 13 maggio 2021)sono iche nella puntata E’ sempre mezzogiorno hanno proposto Lorenzo Biagiarelli e. Un bel momento in cucina tra tradizione marocchina e dolci per la colazione ma abbiamo anche visto come si prepara un ottimo thè. Isono da provare subito ma la tradizione dice che non vanno cotti da un uomo, non vanno nemmeno guardati da un uomo mentre cuociono altrimenti non vengono bene. Sarà vero? Infatti è stata Antonella Clerici a curare iin cottura. Non perdete questa e le altre ricette di oggi da E’ sempre mezzogiorno. RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO –CON LORENZO BIAGIARELLI Ingredienti – Per il: 225 g di ...