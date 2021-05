Avramov sicuro |  «È lui il portiere più forte della Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’exdel Cagliari Vladasi racconta in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 tra passato, presente e futuro Sono passati sette anni da quando Vladaha lasciato i suoi guantoni dalle tinte rossoblù per proseguire la sua carriera altrove. Sono tante le squadre in cui ha giocato ma mai nessuna sarà come il Cagliari. L’exserbo, a 24 ore dal triplice fischiopartita contro la Fiorentina (sua ex squadra) si è raccontato in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE CRAGNO E VICARIO – «Cragno migliora di anno in anno. Sarebbe bello vederlo ancora nel Cagliari ma la concorrenza è tanta. È veramente bravo, merita di fare il salto di qualità e giocare in una grande squadra. Vicario mi è piaciuto molto. Fare il secondo ...