ATP Roma | Sonego clamoroso | battuto Thiem e nei quarti c’è Rublev

(Di giovedì 13 maggio 2021) Incredibile risultato agli ATP: un Lorenzofa l’impresa,e neic’è. (Clive Brunskill/Getty Images)Una battaglia incredibile ma alla fine Lorenzo, l’azzurro numero 33 al mondo, ma che con questo piazzamento sicuramente si porterà ancora avanti in classifica, l’ha spuntata.il grandissimo favorito della vigilia, l’austriaco Dominice nella tarda serata di oggi l’Italia dimentica le delusioni per le sconfitte di Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas e di Jannik Sinner contro Rafa Nadal. Ti potrebbe interessare anche -> ATP Cagliari:batte Djere e conquista il 2° titolo della carriera Ci si attendeva ...

Advertising

Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - xrealmer : RT @Eurosport_IT: SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meritatame… - fangirlobv : RT @lorenzofares: Aggiorniamo il conto di questo pazzesco anno italiano di #tennis 4 tornei #ATP Masters1000, e SEMPRE almeno uno dei nost… - GiuseppeBonif11 : RT @RaiSport: ?? #Roma: impresa #Sonego, batte #Thiem e vola ai quarti L'#azzurro supera l'austriaco dopo una battaglia di tre ore e mezza,… - RaiSport : ?? #Roma: impresa #Sonego, batte #Thiem e vola ai quarti L'#azzurro supera l'austriaco dopo una battaglia di tre ore… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Roma

Adnkronos

... appena un po' più indietro Andrey Rublev e Matteo Berrettini, che tra Madrid eha fatto ... E' un giocatore compiuto, il più giovane vincitore delle NittoFinals dal 2001, eppure è ancora in ...Lo spagnolo ha avuto la meglio del giovane italiano in due ...Tutti gli esiti delle gare odierne al Foro Italico: impresa di Sonego con Thiem ma Berrettini va fuori con Tsitsipas, volano ai quarti anche Djokovic e Nadal. Nel tabellone femminile avanza l'australi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) FINE TERZO SET 7-5 CHE VITTORIAAAAA!!!!!! LORENZO SONEGO VOLA AI QUARTI ...