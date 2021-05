Animali, brutta sorte per cani e gatti: la statistica è agghiacciante (Di giovedì 13 maggio 2021) Ormai gli Animali domestici sono sempre più frequenti nelle nostre case. Ma una statistica appena venuta fuori è brutale e atroce. Animali: cani e gatti (AdobeStock)Oramai sempre più persone hanno in casa un o più Animali. Dai cani ai gatti fino ad arrivare a pesciolini e tartarughe. Molto spesso sono acquisti di cui prendersi cura dato che ci tengono compagnia. Soprattutto in un periodo del genere, questi Animali hanno tenuto di buon umore moltissime famiglie e persone che erano sole. Ricordando che il prendersene cura è vitale una volta preso l’onere di portarlo a casa e considerarli come delle persone che hanno dei propri sentimenti è proprio la base di un rapporto umano. I numeri sugli Animali ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 maggio 2021) Ormai glidomestici sono sempre più frequenti nelle nostre case. Ma unaappena venuta fuori è brutale e atroce.(AdobeStock)Oramai sempre più persone hanno in casa un o più. Daiaifino ad arrivare a pesciolini e tartarughe. Molto spesso sono acquisti di cui prendersi cura dato che ci tengono compagnia. Soprattutto in un periodo del genere, questihanno tenuto di buon umore moltissime famiglie e persone che erano sole. Ricordando che il prendersene cura è vitale una volta preso l’onere di portarlo a casa e considerarli come delle persone che hanno dei propri sentimenti è proprio la base di un rapporto umano. I numeri sugli...

Advertising

_IamEponine : @MistaAlki Non ama molto gli animali, quindi avrebbe fatto una brutta impressione da subito haha - PattyPeixinha : 'ribadire l’ovvio è l’unico modo per risultare popolari oggidì: premesso che lo stupro è una brutta cosa, premesso… - russodelmonte : @PaoloLeChat @simolongh Se va in Sicilia allora sono pessimista. Dati i precedenti e la scarsa cultura animalista d… - claudio_ripoli : Che sia algerino È casuale... è solo una brutta merda! Vero è che la maggior parte non ha rispetto per la vita uman… - itschim1 : @lxvryu @idk_whaaat scimmia che non sei altro ecco perché chiami la protezione animali BRUTTA BABBUINA -