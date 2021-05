35enne morto in casa esplosa a Trieste: probabile omicidio (Di giovedì 13 maggio 2021) La Procura di Trieste ha deciso di aprire un’indagine per omicidio volontario ed incendio doloso per la morte di Luca Lardieri, il 35enne trovato senza vita nel suo appartamento lo scorso 4 aprile, a seguito di un’esplosione. La notizia è stata confermata dal Procuratore capo Antonio De Nicolo. Anche se sulla vicenda vige il massimo riserbo, pare che sul registro degli indagati figurino già diversi nomi. La svolta nelle indagini pare sia arrivata pochi giorni dopo i fatti, quando sul corpo dell’uomo è stato rinvenuto un profondo taglio al collo e diverse incongruenze sul luogo. Il fatto è che il fuoco dell’incendio e l’acqua utilizzata per spegnerlo hanno causato la distruzione di gran parte degli indizi. La polizia ha però iniziato a sentire alcune persone e nei prossimi giorni si avranno probabilmente ulteriori ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 13 maggio 2021) La Procura diha deciso di aprire un’indagine pervolontario ed incendio doloso per la morte di Luca Lardieri, iltrovato senza vita nel suo appartamento lo scorso 4 aprile, a seguito di un’esplosione. La notizia è stata confermata dal Procuratore capo Antonio De Nicolo. Anche se sulla vicenda vige il massimo riserbo, pare che sul registro degli indagati figurino già diversi nomi. La svolta nelle indagini pare sia arrivata pochi giorni dopo i fatti, quando sul corpo dell’uomo è stato rinvenuto un profondo taglio al collo e diverse incongruenze sul luogo. Il fatto è che il fuoco dell’incendio e l’acqua utilizzata per spegnerlo hanno causato la distruzione di gran parte degli indizi. La polizia ha però iniziato a sentire alcune persone e nei prossimi giorni si avranno probabilmente ulteriori ...

QuotidianPost : 35enne morto in casa esplosa a Trieste: probabile omicidio - magicaGrmente22 : Casa esplosa e 35enne morto: si indaga per omicidio volontario. I dubbi per quella ferita sul collo della vittima - Telefriuli1 : Morì carbonizzato nell'esplosione della sua casa, s'indaga per omicidio La tragedia di Pasqua costò la vita a un 3… - Gazzettino : Casa esplosa e 35enne morto: si indaga per omicidio volontario. I dubbi per quella ferita sul collo della vittima - TgrRaiFVG : Luca Lardieri, il 35enne morto a Trieste il giorno di Pasqua, potrebbe essere stato ucciso. L'incendio della sua ab… -