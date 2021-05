Visita fiscale Inps | quando il lavoratore può subire l’accertamento sanitario?

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ognimalato ed assente dal luogo di lavoro per impossibilità a livello fisico a svolgere la prestazione o per favorire la guarigione/convalescenza, sa o dovrebbe sapere che è obbligato a permanere presso il proprio domicilio entro alcune fasce orarie, per essere – eventualmente – sottoposto ad un accertamentoda parte di un medico incaricato dall’. Ci riferiamo alla ben nota: il suo scopo è quello di controllare la veridicità dello stato di malattia, nell’interesse dello stesso Istituto di previdenza, che infatti nella generalità delle ipotesi versa la cd. indennità per malattia. Non solo. Laviene svolta anche e soprattutto nell’interesse del datore ...