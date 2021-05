Virginia Mihajlovic è incinta: l’annuncio sui social (Di mercoledì 12 maggio 2021) Virginia Mihajlovic ha annunciato di essere in dolce attesa; la gioia di papà Sinisa Grande gioia in casa Mihajlovic: Virginia, la figlia di Sinisa, ha annunciato di essere in dolce attesa con un video su Instagram. Un’emozione immensa condivisa da tutti i membri della famiglia; Viktorija ha condiviso uno scatto di sua sorella e a corredo ha scritto: “Che fantastica storia è la vita”. In lacrime anche papà Sinisa, filmato nel momento in cui ha ricevuto la notizia. Il compagno di Virginia si chiama Alessandro Vogliacco ed è un calciatore professionista (ruolo difensore) del Pordenone: “Ma in fondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha annunciato di essere in dolce attesa; la gioia di papà Sinisa Grande gioia in casa, la figlia di Sinisa, ha annunciato di essere in dolce attesa con un video su Instagram. Un’emozione immensa condivisa da tutti i membri della famiglia; Viktorija ha condiviso uno scatto di sua sorella e a corredo ha scritto: “Che fantastica storia è la vita”. In lacrime anche papà Sinisa, filmato nel momento in cui ha ricevuto la notizia. Il compagno disi chiama Alessandro Vogliacco ed è un calciatore professionista (ruolo difensore) del Pordenone: “Ma in fondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che ...

