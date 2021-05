Vincono Raggi e Di Maio: "È già un Conte dimezzato" (Di mercoledì 12 maggio 2021) La candidatura a Roma ha fatto saltare il banco dell'alleanza. L'ex avvocato del popolo non è riuscito a imporre la sua linea. "Di Maio si è infilato in un vuoto di potere" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) La candidatura a Roma ha fatto saltare il banco dell'alleanza. L'ex avvocato del popolo non è riuscito a imporre la sua linea. "Disi è infilato in un vuoto di potere"

Fra8882 : @martinoloiacono Con Gualtieri e Raggi a Roma, se non vincono si devono prendere a calci nei denti da soli... Sempr… - StefanoTartaria : @il_cappellini Vincono Raggi e Dibba. - Invinctus1 : @FQLive Che idiozia. A cosa serve il secondo turno se vincono le destre ?? Raggi poi è impresentabile. Non esiste proprio. - ilsilvio : RT @Giornottennis: Due italici vincono l’ITF di Monastir di questa settimana. Luca Potenza e Angelica Raggi. Per il 20enne siciliano è il b… - Giornottennis : Due italici vincono l’ITF di Monastir di questa settimana. Luca Potenza e Angelica Raggi. Per il 20enne siciliano è… -