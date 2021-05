Via libera ai vaccini in farmacia: ecco come ci si può prenotare (Di mercoledì 12 maggio 2021) vaccini in farmacia: da maggio si parte nel Lazio e in altre regioni. ecco come ci si può prenotare e chi ne ha diritto. Altra svolta nella lotta al Covid in Italia. Da giugno i vaccini in farmacia saranno disponibili per tutti i cittadini. come per le altre fasi della campagna di vaccinazione del nostro paese, però, si procederà a macchia di leopardo, a seconda delle possibilità delle varie regioni e degli enti locali. I primi a partire saranno Lazio e Piemonte, poi toccherà a Veneto e Umbria, mentre anche l’Emilia-Romagna sta lavorando a un’intesa con Federfarma. Ma come ci si potrà prenotare e quali vaccini saranno disponibili? ecco tutto quello che bisogna sapere. ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 12 maggio 2021)in: da maggio si parte nel Lazio e in altre regioni.ci si puòe chi ne ha diritto. Altra svolta nella lotta al Covid in Italia. Da giugno iinsaranno disponibili per tutti i cittadini.per le altre fasi della campagna di vaccinazione del nostro paese, però, si procederà a macchia di leopardo, a seconda delle possibilità delle varie regioni e degli enti locali. I primi a partire saranno Lazio e Piemonte, poi toccherà a Veneto e Umbria, mentre anche l’Emilia-Romagna sta lavorando a un’intesa con Federfarma. Maci si potràe qualisaranno disponibili?tutto quello che bisogna sapere. ...

Advertising

LegaSalvini : ? VITTORIA! ARENA DI VERONA, VIA LIBERA AD APERTURA CON 6.000 POSTI - Agenzia_Ansa : Usa, ok al vaccino Pfizer tra 12 e 15 anni. La Fda ha dato il via libera #ANSA - Corriere : Le grandi navi via da Venezia: via libera definitivo alla legge . I colossi dirottati ... - fracchio_2 : RT @OrtigiaP: Draghi: 'Nessuno deve essere lasciato solo in acque italiane' Dunque #Draghi avalla lo schiavismo e da' il via libera alle pa… - OrtigiaP : Draghi: 'Nessuno deve essere lasciato solo in acque italiane' Dunque #Draghi avalla lo schiavismo e da' il via libe… -